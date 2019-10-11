В Карелии депутат лишился мандата

Депутат Совета Малиновараккского сельского поселения не предоставил сведений о доходе, сообщили в прокуратуре Карелии.

Председателю Совета поселения направлена информация с предложением воспользоваться правом созыва внеочередного заседания, на котором рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата.

Депутат не исполнил возложенную на него обязанность предоставить сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, по итогам 2018 года.