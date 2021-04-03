В Карелии депутаты-"единороссы" хотят пресечь критику в соцсетях

Накануне выборов в парламент Карелии депутаты-"единороссы" решили пресекать незаконную агитацию в Интернете.

Депутаты-"единороссы" предложили наделить республиканский Центризбирком правом обращаться в Роскомнадзор с "представлением о пресечении распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, агитационных материалов, изготовленных и распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах".

Прежде предвыборная агитация в Интернете, и, в частности, в социальных сетях никак не регулировалась российским законодательством. Однако накануне выборов в Государственную думу, которые также должны пройти в сентябре, партия власти решила взять под контроль социальные медиа, остававшиеся, по сути, последним островком политической свободы.

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