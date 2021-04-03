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В Карелии депутаты-"единороссы" хотят пресечь критику в соцсетях

Новости. Политика
16:00, 04 Апреля 2021
фото: © Заксобрание Карелии
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Накануне выборов в парламент Карелии депутаты-"единороссы" решили пресекать незаконную агитацию в Интернете.

Депутаты-"единороссы" предложили наделить республиканский Центризбирком правом обращаться в Роскомнадзор с "представлением о пресечении распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, агитационных материалов, изготовленных и распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах".

Прежде предвыборная агитация в Интернете, и, в частности, в социальных сетях никак не регулировалась российским законодательством. Однако накануне выборов в Государственную думу, которые также должны пройти в сентябре, партия власти решила взять под контроль социальные медиа, остававшиеся, по сути, последним островком политической свободы.

Подробности читайте далее.

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