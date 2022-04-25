В Карелии дети войны получат единовременную выплату в мае

Выплату детям войны произведут в беззаявительном порядке.

Об этом во время заседания оргкомитета «Победа» сообщила министр соцзащиты Карелии Ольга Соколова. Средства на эти цели были выделены из резервного фонда правительства Карелии по распоряжению Артура Парфенчикова, отметили на сайте регионального правительства.

Единовременная выплата будет направлена детям войны в Карелии в течение мая — июня. Деньги придут, как и иная социальную поддержку — на счета в кредитных организациях или через почту.

Закон о статусе детей войны и полагающихся им мерах поддержки был принят в Карелии в прошлом году. Этот статус присваивают жителям республики, которые застали Вторую мировую войну несовершеннолетними, то есть родились в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. Порядка 31 тысячи человек уже получили установленную законом поддержку в 2021 году.

Ранее сообщалось, все удостоверения и знаки «Дети войны в Республике Карелия» будут вручены до 9 мая.