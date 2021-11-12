В Карелии начали выдавать нагрудные знаки «Дети войны»

Все удостоверения и знаки «Дети войны в Республике Карелия» будут вручены до 9 мая следующего года.

Сегодня, 22 декабря, глава региона Артур Парфенчиков вручил нагрудные знаки «Дети войны в Республике Карелия». Торжественная церемония состоялась для 18 представителей старшего поколения. Об этом сообщили в правительстве республики.

Первыми получатели знака стали члены общественных организаций: «Карельский союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей», «Жители блокадного Ленинграда», «Северные колокола», Совет КРОО ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Всего же в Карелии проживают более 32 тысяч граждан, относящихся к категории дети войны.

В правительстве республики напомнили, 18 июня 2021 года депутатами Законодательного собрания принят Закон «О детях войны в Республике Карелия». Документ предусматривает предоставление мер социальной поддержки гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года на территории Советского Союза, постоянно проживающим на территории республики.

В этом году детям войны была перечислена единовременная материальная помощь в размере одной тысячи рублей. Глава республики дал поручение предусмотреть в бюджете необходимые средства для подобной выплаты в следующем году. Также Артур Парфенчиков сообщил, что вручение знаков «Дети войны» будет проходить в районах и городских округах в торжественной обстановке или на дому – как будет удобно получателям.

- До 9 мая все удостоверения и знаки вручим, - отметил глава региона.

Законом о детях войны предусмотрено преимущественное право на прием в организации социального обслуживания, внеочередной прием при оказании первичной и специализированной медицинской помощи. Дети войны могут бесплатно посещать мероприятия Министерства культуры Карелии, проводимые в подведомственных учреждениях (выставочные и зрелищно-массовые мероприятия).