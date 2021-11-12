890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Сотрудники колонии в Карелии к Новому году превратились в Кощея Бессмертного и Бабу-Ягу 6
21.12.2021 18:00
Госкомпанию в сфере ЖКХ Карелии возглавит экс-сотрудник республиканского Следкома 32
Сегодня 07:05
Как изменится пенсионный возраст в 2022 году 2
Сегодня 09:00
Жителей Петрозаводска просят принять участие в онлайн-опросе о деятельности Петросовета 4
21.12.2021 17:20

В Карелии начали выдавать нагрудные знаки «Дети войны»

Новости. Общество
16:43, 22 Декабря 2021
фото: © Правительство Карелии

Новости партнеров

Все удостоверения и знаки «Дети войны в Республике Карелия» будут вручены до 9 мая следующего года.

Сегодня, 22 декабря, глава региона Артур Парфенчиков вручил нагрудные знаки «Дети войны в Республике Карелия». Торжественная церемония состоялась для 18 представителей старшего поколения. Об этом сообщили в правительстве республики.

Первыми получатели знака стали члены общественных организаций: «Карельский союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей», «Жители блокадного Ленинграда», «Северные колокола», Совет КРОО ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Всего же в Карелии проживают более 32 тысяч граждан, относящихся к категории дети войны.  

В правительстве республики напомнили, 18 июня 2021 года депутатами Законодательного собрания принят Закон «О детях войны в Республике Карелия». Документ предусматривает предоставление мер социальной поддержки гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года на территории Советского Союза, постоянно проживающим на территории республики.

В этом году детям войны была перечислена единовременная материальная помощь в размере одной тысячи рублей. Глава республики дал поручение предусмотреть в бюджете необходимые средства для подобной выплаты в следующем году. Также Артур Парфенчиков сообщил, что вручение знаков «Дети войны» будет проходить в районах и городских округах в торжественной обстановке или на дому – как будет удобно получателям.

- До 9 мая все удостоверения и знаки вручим, - отметил глава региона.

Законом о детях войны предусмотрено преимущественное право на прием в организации социального обслуживания, внеочередной прием при оказании первичной и специализированной медицинской помощи. Дети войны могут бесплатно посещать мероприятия Министерства культуры Карелии, проводимые в подведомственных учреждениях (выставочные и зрелищно-массовые мероприятия).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.12.2021, 12:06
В Карелию идут морозы до минус 30 градусов
15.12.2021, 16:57
Стало известно, кто займет место уволившегося замглавы Петрозаводска
17.12.2021, 14:46
Жительница Петрозаводска зарезала сожителя с любовницей прямо в постели
16.12.2021, 18:11
В поселке Карелии разразился скандал на публичных слушаниях
18.12.2021, 16:17
Автомобили раскидало по дороге после жесткого ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
17.12.2021, 07:15
Уборку дорог Петрозаводска от снега поручат государственному предприятию

Чтиво

21.12.2021 15:41
Личное мнение
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 15
Номинантов на высшую литературную премию Карелии определят московские поэты, прозаики, публицисты и критики. 
Местному самоуправлению в России посвящается 13
17.12.2021 15:57
«От своих решений не отказываюсь» 23
15.12.2021 14:38
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»