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В Карелии детские сады и ТРЦ не будут работать до 25 мая из-за Cоvid-19

Новости. Общество
19:10, 09 Мая 2020
фото: "Столица на Онего"
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Власти Карелии продлевают ограничительные меры в республике.

"Детские сады не будут работать до 25 мая, с 26 мая планируется начало работы дежурных групп или дежурных детских садов", - отмечается в сообщении пресс-службы.

До 25 мая даты остаются закрытыми и торговые центры, объекты розничной торговли, кроме магазинов, торгующих продуктами, стройматериалами, товарами первой необходимости, аптек, пунктов связи и АЗС. Правило не распространяется на объекты, расположенные в так называемых "чистых районах". Согласно распоряжению к ним отнесены: населенные пункты Муезерского, Калевальского, Суоярвского, Беломорского, Пудожского районов, Лоухского района, за исключением Чупы, Кемского района, за исключением Кеми и Рабочеостровска.

В указанных городах и районах допускается работа парикмахерских, салонов красоты, бань и саун с соблюдением ряда условий. Это: предварительная запись с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями, оказание услуг в отдельном кабинете при нахождении в помещении не более 2 лиц, санитарная обработка помещений с применением дезинфицирующих средств после обслуживания каждого клиента, ведение журнала и других.

На остальной  территории республики работа салонов красоты, косметических и СПА-салонов приостановлена до 25 мая, однако эти объекты могут оказывать услуги только в части уходовых процедур за волосами и кожей головы, маникюра и педикюра, также при соблюдении ряда условий, направленных на обеспечение безопасности как для клиентов, так и лиц, предоставляющих услуги.

 

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