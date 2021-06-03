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В Карелии директор фирмы, провернувший махинацию с НДС на 3 млн рублей, получил условный срок

Новости. Криминал
07:15, 04 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Руководитель коммерческой организации получил условный срок за мошенничество с НДС, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что в 2014-2015 годах житель Питкяранты, являясь исполнительным директором и фактическим руководителем коммерческой организации, при исчислении НДС предъявил к возмещению из бюджета Российской Федерации налога на добавленную стоимость. В предоставленной им документации налог был якобы оплачен в составе платежей за лесопродукцию. Но лес был поставлен его компании организациями, которые не являются плательщиками НДС. В результате общий размер похищенных средств составил более 3 млн рублей.

Аналогичным образом подсудимый намеревался получить более 1 млн рублей в качестве возмещения НДС за 3 квартал 2015 года, однако Инспекцией ФНС России по Петрозаводску было вынесено отрицательное решение по направленному заявлению.

В ходе судебного следствия подсудимый свою вину признал. С учетом обстоятельств уголовного дела, характеристики личности, полного возмещения причиненного ущерба суд приговорил его к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее экс-министра строительства Карелии Дмитрия Матвийца суд признал виновным в мошенничестве с возвратом НДС. Бывшего чиновника приговорили к шести годам лишения свободы условно, с 5-летним испытательным сроком и штрафом в размере 1,5 млн рублей.

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