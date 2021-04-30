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Суд вынес приговор экс-министру строительства Карелии Дмитрию Матвийцу, обвиняемому в мошенничестве

Новости. Криминал
22:19, 30 Апреля 2021
фото: Столица на Онего
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Сегодня судья горсуда Петрозаводск Елена Голяева признала экс-министра строительства Карелии Дмитрия Матвийца виновным в мошенничестве с возвратом НДС и вынесла приговор.

Как сообщили «Столице на Онего» в Петрозаводском городском суде, сегодня, 30 апреля, судья Елена Голяева признала экс-министра строительства Карелии Дмитрия Матвийца виновным в мошенничестве с возвратом НДС и приговорила бывшего чиновника к шести годам лишения свободы условно, с 5-летним испытательным сроком и штрафом в размере 1,5 млн рублей.

Отметим, что свою вину Матвиец так и не признал.

Ранее гособвинение просило суд признать Матвийца виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок до 7 лет со штрафом в 600 тысяч рублей.

Напомним, бывшего министра Дмитрия Матвийца обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Внимание следствия привлекли эпизоды возмещения НДС компанией «Карелэнергоресурс», которую он возглавлял в 2013–2015 годах. По версии следствия, фигурант дела создал компанию «ЛесОптТорг», с которой «Карелэнергоресурс» заключал договоры на поставку дров некоторые котельные республики. Однако на деле возглавляемое Матвийцом предприятие покупало услуги у индивидуальных предпринимателей. А затем экс-чиновник обращался в налоговые органы на возврат НДС на счет компании. Общая сумма предполагаемого ущерба составляет более 3 млн рублей. Потерпевшей стороной в деле выступает ФНС.

После возбуждения дела Матвиец заявил, что не присваивал эти деньги. Он пояснил, что ранее оформлял документы о возврате НДС по указанию налоговой службы, и все деньги от возврата остались в компании.

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