В Карелии директор колледжа, подозреваемая в подлоге, осталась без работы

В Министерстве образования и спорта Карелии прокомментировали ситуацию с директором колледжа, которая предстанет перед судом из-за фиктивного трудоустройства.

Напомним, прокурор Сегежского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора «Северного колледжа», которая обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и в служебном подлоге.

Как рассказали в Министерстве образования и спорта Карелии, в ведомстве знают об этой ситуации.

«Когда мы впервые получили информацию, что директор колледжа уличен в противозаконных действиях, сразу приняли решение об ее увольнении. Правоохранительные органы сделали компетентную оценку всех фактов, а Министерство образования и спорта Республики Карелия и администрация колледжа оказывало всю необходимую помощь следствию. Окончательное решение примет суд. Считаем подобное недопустимым. Важно, чтобы в образовательных учреждениях все процессы, а особенно управленческие и финансовые вопросы, были абсолютно прозрачны», — прокомментировали в министерстве.

Ранее сообщалось, обвиняемая, будучи директором «Северного колледжа», распложенного в Сегеже, фиктивно трудоустроила в медвежьегорский филиал колледжа на должности заведующей по учебно-воспитательной работе и юрисконсульта двух граждан, фактически не выполнявших трудовые обязанности. «Работали» они в 2020–2021 годах. При этом фиктивным работникам начислялась заработная плата и другие выплаты. Всего такими действиями она причинила ущерб государству на сумму более 480 тысяч рублей.

Фигурантка дела рискует попасть за решетку — по одной статье ей грозит до 4 лет лишения свободы, по другой — до 2 лет.