Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00

В Карелии директор управляющей компании отправится под суд за заморозку водопровода в Питкяранте

Новости. Общество
14:26, 22 Ноября 2021
фото: Нетипичная Питкяранта/vk.com/netipovapyatka

Новости партнеров

По версии следствия, из-за халатности директора управляющей компании более 10 тысяч человек пять дней сидели без воды в зимней Питкяранте.

Сортавальские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора управляющей компании. Он обвиняется в халатности. Об этом информирует Следком Карелии.

Следствие установило, что обвиняемый не организовал работу и не принял меры по подготовке водопроводной сети в Питкяранте к осенне-зимнему периоду и отопительному сезону в 2020–2021 годах, а также не обеспечил профилактическое обслуживание водопровода для предотвращения промерзания.

Как сообщает Следком, из-за ненадлежащего исполнения обвиняемым своих должностных обязанностей, по причине промерзания водопроводной сети 14 января этого года в Питкяранте произошла коммунальная авария. В результате ЧП на протяжении пяти дней была прекращена подача питьевой воды в 834 жилых дома, в которых проживают более 10 тыс. человек, а также в социально значимые объекты: детские сады, школы, больницу.

Уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде ареста сроком до трех месяцев.

Напомним, в январе Следком возбудил уголовное дело по факту заморозки труб в оставшейся без воды Питкяранте.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Олух
2021-11-22 16:04:31
В советские времена лет на 10 загремел бы,но такого не было, люди работали, болванов в этой сфере немного было, им лопаты только доверяли, нынче одни "профессионалы" с умом трёхлетнего ребёнка, потому и фонтаны на улицах из под земли, да электричество отключают чуть ли не каждый день где нибудь...
Саныч
2021-11-22 14:44:42
Бред. Нищие бюджеты, что можно было сделать?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2021, 09:08
Путин отменил указ Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера
15.11.2021, 10:10
«Неожиданный документ»: Пивненко отреагировала на указ Путина о статусе Карелии как территории Крайнего Севера
15.11.2021, 18:19
Элиссан Шандалович: "Северные надбавки“ — это наше всё"
15.11.2021, 12:56
Власти Карелии ответили на вопрос о северных льготах после указа о статусе территорий Крайнего Севера
15.11.2021, 13:09
В Карелии сохранятся территории Крайнего Севера, заявили в правительстве республики
15.11.2021, 16:20
Как Карелия чуть не лишилась «северных льгот»

Аналитика

Сегодня 10:18
Обществоведение
Современная классика: что будут строить на главной площади Петрозаводска 9
Гостиничный комплекс, который собираются строить на площади Кирова, должен стать украшением города и вернуть площади ту атмосферу, которую умели создавать архитекторы прошлого. 
Как вырастет налог на недвижимость для населения и бизнеса в Карелии 1
19.11.2021 15:46
Квартирный вопрос в деле Боднарчука 16
19.11.2021 15:19
«Малиновый пиджак» для первобытного вождя 2
18.11.2021 14:38
Сколько стоит охрана власти 5
17.11.2021 15:30
Вся аналитика

Чтиво

19.11.2021 10:30
Кофе со сливками
Тайна ванной комнаты 3
Через ванную комнату Анастасии Мочаловой за год прошло около сотни котят: найденные на улице, после передержки они нашли свой дом, семью и любовь.
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 21
08.11.2021 12:20
Оценка стоимости чистых активов в бизнесе: что из себя представляет, как осуществляется?
08.11.2021 12:11
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»