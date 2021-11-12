В Карелии директор управляющей компании отправится под суд за заморозку водопровода в Питкяранте

По версии следствия, из-за халатности директора управляющей компании более 10 тысяч человек пять дней сидели без воды в зимней Питкяранте.

Сортавальские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора управляющей компании. Он обвиняется в халатности. Об этом информирует Следком Карелии.

Следствие установило, что обвиняемый не организовал работу и не принял меры по подготовке водопроводной сети в Питкяранте к осенне-зимнему периоду и отопительному сезону в 2020–2021 годах, а также не обеспечил профилактическое обслуживание водопровода для предотвращения промерзания.

Как сообщает Следком, из-за ненадлежащего исполнения обвиняемым своих должностных обязанностей, по причине промерзания водопроводной сети 14 января этого года в Питкяранте произошла коммунальная авария. В результате ЧП на протяжении пяти дней была прекращена подача питьевой воды в 834 жилых дома, в которых проживают более 10 тыс. человек, а также в социально значимые объекты: детские сады, школы, больницу.

Уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде ареста сроком до трех месяцев.

Напомним, в январе Следком возбудил уголовное дело по факту заморозки труб в оставшейся без воды Питкяранте.