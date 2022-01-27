В Карелии добровольцы рассказали о проблеме с фотографиями пропавших людей

Добровольцы из команды «Доброспас» заявили, что поиски усложняются тем, что родственники не всегда могут предоставить свежие фотографии пропавших людей.

Отсутствие свежих качественных фотографий потерявшегося человека становится большой проблемой в процессе его поисков. Об этом заявили в соцсети представители команды «Доброспас».

«Печальный факт — больше половины поисковых запросов, в том числе оперативных, сопровождаются фотографиями людей, которых никогда по ним не опознать. Это или старые и некачественные фото, или фото из паспорта 30-летней давности, или размытые в полуобороте да еще в компании», — говорится в сообщении волонтерского движения.

Добровольцы заявляют, что актуальные фотографии необходимы для того, чтобы оперативно найти исчезнувшего человека.

«Фотографируйте! Фотографируйте всех чаще! Фотографируйте себя, своих родных и близких. Пусть у вас всегда будут самые свежие портретные фотографии всех близких вам людей. На всякий случай. И желаем, чтобы вам никогда не пришлось их высылать нам!», — сообщает «Доброспас»