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В Карелии добровольцы рассказали о проблеме с фотографиями пропавших людей

Новости. Общество
18:20, 27 Января 2022
фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Республики Карелия

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Добровольцы из команды «Доброспас» заявили, что поиски усложняются тем, что родственники не всегда могут предоставить свежие фотографии пропавших людей.

Отсутствие свежих качественных фотографий потерявшегося человека становится большой проблемой в процессе его поисков. Об этом заявили в соцсети представители команды «Доброспас».

«Печальный факт — больше половины поисковых запросов, в том числе оперативных, сопровождаются фотографиями людей, которых никогда по ним не опознать. Это или старые и некачественные фото, или фото из паспорта 30-летней давности, или размытые в полуобороте да еще в компании», — говорится в сообщении волонтерского движения.

Добровольцы заявляют, что актуальные фотографии необходимы для того, чтобы оперативно найти исчезнувшего человека.

«Фотографируйте! Фотографируйте всех чаще! Фотографируйте себя, своих родных и близких. Пусть у вас всегда будут самые свежие портретные фотографии всех близких вам людей. На всякий случай. И желаем, чтобы вам никогда не пришлось их высылать нам!», — сообщает «Доброспас»

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