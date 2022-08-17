В Карелии добровольцы выйдут на поиски женщины, пропавшей год назад

В Карелии ищут Галину Кияеву, которая пропала в конце августа прошлого года.
27 августа состоится сбор добровольцев для поисков в поселке Койвусельга Пряжинского района пропавшей Галины Кияевой. 75-летняя женщина исчезла 27 августа прошлого года. Об этом информирует паблик «Питкяранта. ДПО „Длинный Берег“».
«Скоро будет год, как пропала Галина Ивановна, но мы не теряем надежду её найти!», — говорится в сообщении.
В посте указаны координаты поиска, время и телефоны для связи с добровольцами.
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