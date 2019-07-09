В Карелии должник расплатился со взыскателем стойматериалами

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Мужчина вместо денег должен был доставить взыскателю строительные материалы, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.
Житель Беломорского района, по решению суда, должен был осуществить поставку досок, бруса и бревен на территорию взыскателя для строительства дачного дома.
Должник длительное время не исполнял требования исполнительного документа. Его оштрафовали на 5 тысяч рублей.
Но должник не торопился исполнять решения суда. Когда мужчина понял, что вместо исполнительного производства неимущественного характера, он может задолжать крупную денежную сумму в пользу взыскателя, то немедленно исполнил решение суда и доставил стройматериалы.
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