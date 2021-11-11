В Карелии должника дважды наказали за одни и те же просроченные штрафы

В Петрозаводске местный житель выплатил долги по штрафам и потом еще отработал их, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов Петрозаводска в отношении должника находилось 20 исполнительных производств о взыскании административных штрафов на общую сумму 380 тысяч рублей.

Должник был вызван на прием к судебному приставу, и в отношении него составлено 12 протоколов об административных правонарушениях. Протоколы были направлены в суд на рассмотрение, и должнику назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 380 часов.

Несмотря на то, что должником весь долг оплачен, обязательные работы он должен отбыть.

Приставы напомнили, что административные штрафы необходимо оплачивать в течение 60 дней со дня вступления в законную силу постановления об административном правонарушении.