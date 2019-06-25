В Карелии дорогу к границе с Финляндией расширят после капитального ремонта

В Карелии отремонтируют подъезд к международному пропускному пункту "Вяртсиля".

Как пояснили в карельском правительстве, филиал Главгосэкспертизы России в Санкт-Петербурге рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на капитальный ремонт подъезда к международному пропускному пункту "Вяртсиля". Также была проведена проверка достоверности определения сметной стоимости ремонта. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.

Работы будут проводиться в рамках капитального ремонта автомобильной дороги А-121 "Сортавала", поскольку в апреле 2017 года подъезд к МАПП "Вяртсиля" протяженностью 54 км вошел в состав этой трассы.

Проектом предусмотрен капитальный ремонт асфальтированного участка подъезда к МАПП "Вяртсиля" длиной 13,61 км. Облегченный тип дорожной одежды сменит капитальный, способный выдерживать большие нагрузки, а ширина земляного полотна – проезжей части и обочин - на некоторых участках увеличится с 9,86 до 12 метров.

Кроме того, в ходе реализации проекта будут обустроены переходно-скоростные полосы у площадок весового контроля, переложены кабели связи и воздушные линии электропередач. Также здесь будут проложены новые водопропускные трубы и построена система отведения и очистки поверхностных вод с проезжей части.

О сроках капремонта пока не сообщается.

В настоящее время интенсивность движения транспортных средств на этом участке дороги составляет в среднем 1756 автомобилей в сутки. Планируется, что к 2043 году этот показатель достигнет 1823 автомобилей.