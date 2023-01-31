В Карелии дорожный полицейский помог на трассе водителю из Ленобласти, пробившему два колеса

Житель Ленинградской области поблагодарил карельского полицейского за помощь с ремонтом автомобиля.

Житель Ленобласти на сайте МВД оставил благодарности в адрес инспектора ДПС Павла Захарова. Гость Карелии пробил в Питкярантском районе два колеса на новой иномарке.



«Ближайшие небольшие населенные пункты абсолютно незнакомы, «запаски» нет, а сведений в интернете – ноль», - говорится в сообщении ГИБДД Карелии.



На растерянного автолюбителя обратил внимание инспектор ДПС по Питкярантскому району Павел Захаров. Узнав, что случилось, он позвонил жителю ближайшего населенного пункта.



Выяснив, что станция шиномонтажа не работает, инспектор все-таки разыскал мастера, который смог приехать и устранить поломку.



На сайте МВД Карелии житель Ленобласти оставил свой благодарственный отзыв о встрече с полицейским.