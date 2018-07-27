В Карелии достопримечательностью стало кладбище, на котором похоронены родители президента Финляндии

Власти Карелии включили два кладбища в Лахденпохском районе Карелии в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Как следует из приказа Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия в Перечень включены кладбище при церкви Иоанна Предтечи XVI, расположенное в 3 км от центра поселке Куркиеки, на берегу ручья Охтоя, а также лютеранское кладбище XIX века с фундаментом церковно-приходской школы. Оно расположено в 4 км от поселке Куркиеки на берегу р. Соскуанйоки.

В документе указано, что сохранился план лютеранского кладбища 1909 года, перечень и карта покупных могил.

"В числе захороненных на кладбище известных личностей значатся родители второго президента Финляндской Республики Лаури Кристина Реландера", - рассказали в ведомстве.

Лаури Реландер родился 31 мая 1883 в Куркиёки в семье директора Куркиекской сельскохозяйственной школы. Окончил Куркиекскую среднюю школу и сельскохозяйственное училище. Был президентом соседней Финляндии с 1925 по 1931 годы. На высший пост страны его выдвинула партия "Аграрный союз".