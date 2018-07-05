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Новости. Общество
12:23, 05 Июля 2018

В Карелии два месяца идет ликвидация несанкционированных свалок мусора, но работы не уменьшается

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В Прионежском районе на этой неделе будет ликвидирована еще одна свалка, сообщили в ООО "Автоспецтранс".

По дороге Ялгуба-Суйсарь было образовано четыре несанкционированные свалки. На сегодняшний день две из них – свалка по дороге из Заозерья в деревню Суйсарь объемом 160 куб. и свалка при въезде в д. Суйсарь слева вдоль дороги объемом 100 куб. м. - ликвидированы региональным оператором ООО "Автоспецтранс" при участии подрядной организации "Экоград-Петозаводск".

Еще два места несанкционированного размещения ТКО планируются к ликвидации в ближайшее время. Так, на этой неделе в деревне Ялгуба будет устранена свалка, объем которой составляет 75 куб.м., и чуть позже – свалка за деревней Ялгуба объемом около 100 куб. м.

Вопрос ликвидации несанкционированных свалок в Карелии находится на постоянном контроле ООО "Автосмпецтранс". В течение первых двух месяцев деятельности (май-июнь 2018 года) региональным оператором были ликвидированы несколько мест несанкционированного размещения ТКО, среди них одна из крупных, располагавшаяся в Медвежьегорском районе, общим объемом порядка 500 куб. м.

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