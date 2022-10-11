В Карелии двое подростков попытались вынести из магазина 35 пачек сливочного масла

В Петрозаводске задержали подростков-соседей, пытавшихся похитить 35 пачек сливочного масла, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В понедельник, 31 октября, на пульт вневедомственной охраны Петрозаводска поступил вызов – сработала тревожно-вызывная сигнализация магазина на Кукковке.

Охранник рассказал прибывшим на место росгвардейцам, что двое подростков попытались украсть в магазине товар. Один из них хотел вынести мимо кассы 21 пачку сливочного масла, а другой – 14 пачек. Общая сумма ущерба превысила 4 тысячи рублей.

Выяснилось, что несовершеннолетние живут в соседних квартирах. Для дальнейшего разбирательства подростков передали полиции.