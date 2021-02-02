В Карелии два школьника получили медали за спасение тонущего ветерана

Школьники из села Ведлозеро награждены памятными медалями МЧС России "За спасение погибающих на водах" и Совета Федерации "За проявленное мужество".

Дмитрий Сухнин и Тимофей Кириллов получили награды за спасение ветерана Великой Отечественной войны, который тонул на озере.

Об этом сообщил на своей странице глава Карелии Артур Парфенчиков.

"В мае прошлого года ученики девятого и седьмого классов Дима и Тимофей возвращались домой и услышали крики о помощи. Ребята увидели на озере лодку и человека в воде. По голосу узнали своего соседа, ветерана Великой Отечественной войны Ивана Николаевича Трифонова. Юноши не растерялись: Тимофей побежал домой за веслами, а Дима – к берегу. И уже через несколько минут вместе с одним из рыбаков помогли ветерану выбраться из воды", - рассказал Парфенчиков.

В прошлом году в Карелии поощрили полицейских, которые помогли спасти школьника, оказавшегося на льдине посреди реки.