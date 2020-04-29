В Карелии поощрили полицейских, которые помогли спасти школьника, оказавшегося на льдине посреди реки

фото: © Паблик Госкомитета Карелии по ОЖ и БН

Полицейские приняли участие в спасении 11-летнего школьника, сообщили в МВД Карелии.

Напомним, 21 апреля в 16.18 поступил сигнал, что по реке Кемь на льдине плывет мальчик – течение несет ребенка прямо в Белое море. На льдине, отошедшей от берега, оказался 11-летний школьник.

Очевидцы сообщили, что мальчик сначала играл на берегу, а затем вышел на лед.

На место происшествия незамедлительно были направлены дежурные наряды полиции.

Сотрудникам полиции, принявшим участие в спасательной операции, приказом министра внутренних дел по Республике Карелия объявлена благодарность.