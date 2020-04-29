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В Карелии поощрили полицейских, которые помогли спасти школьника, оказавшегося на льдине посреди реки

Новости. Общество
15:33, 30 Апреля 2020
фото: © Паблик Госкомитета Карелии по ОЖ и БН
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Полицейские приняли участие в спасении 11-летнего школьника, сообщили в МВД Карелии.

Напомним, 21 апреля в 16.18 поступил сигнал, что по реке Кемь на льдине плывет мальчик – течение несет ребенка прямо в Белое море. На льдине, отошедшей от берега, оказался 11-летний школьник.

Очевидцы сообщили, что мальчик сначала играл на берегу, а затем вышел на лед.

На место происшествия незамедлительно были направлены дежурные наряды полиции. 

Сотрудникам полиции, принявшим участие в спасательной операции, приказом министра внутренних дел по Республике Карелия объявлена благодарность.

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