В Карелии двое голодных маленьких детей просили еду в магазине, пока их пьяная мать гуляла с друзьями

В Костомукше 5-летний мальчик со своим маленьким братом просил еду в магазине, пока их мать веселилась в пьяной компании.

Как сообщается в издании «Новости Комстомукши», 16 июня на комиссии по делам несовершеннолетних было рассмотрено девять персональных дел. Четверо родителей привлечены к ответственности за неисполнения обязанностей по воспитанию и содержанию своих детей.

Также было рассмотрено два материала по фактам прогулок подростков на улицах ночью без сопровождения взрослых. Два протокола составлено за появление несовершеннолетних в общественных местах в пьяном виде. Один подросток привлечён за употребление спиртного.

Одна из вышеупомянутых нерадивых родителей — мама — оставила своих детей трёх и пяти лет одних дома, а сама пошла пить к друзьям. Дети самостоятельно вышли из квартиры погулять. Один из них отправился в магазин, где пояснил, что пришёл за продуктами, так как дома еды нет, а они голодны. Правда, денег у него не оказалось. Бдительный персонал магазина вызвал полицию.

Маму нашли быстро, но детей ей не отдали — она была не в состоянии их принять. Ребят отправили Центр помощи детям № 1, а домой матери разрешили их забрать, когда она протрезвела, купила продукты и убрала жильё.