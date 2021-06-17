Реклама
Прислать новость
Власти Петрозаводска демонтируют незаконный ларек-фургон на Кукковке 9
17.06.2021 18:20
Аномальная жара идет в Карелию 1
17.06.2021 16:07
Появилось видео аварии на выезде из Петрозаводска (ВИДЕО)
17.06.2021 21:01

В Карелии двое голодных маленьких детей просили еду в магазине, пока их пьяная мать гуляла с друзьями

Новости. Происшествия
15:33, 18 Июня 2021
фото: © Gettyimages.fi

В Костомукше 5-летний мальчик со своим маленьким братом просил еду в магазине, пока их мать веселилась в пьяной компании.

Как сообщается в издании «Новости Комстомукши», 16 июня на комиссии по делам несовершеннолетних было рассмотрено девять персональных дел. Четверо родителей привлечены к ответственности за неисполнения обязанностей по воспитанию и содержанию своих детей.

Также было рассмотрено два материала по фактам прогулок подростков на улицах ночью без сопровождения взрослых. Два протокола составлено за появление несовершеннолетних в общественных местах в пьяном виде. Один подросток привлечён за употребление спиртного.

Одна из вышеупомянутых нерадивых родителей — мама — оставила своих детей трёх и пяти лет одних дома, а сама пошла пить к друзьям. Дети самостоятельно вышли из квартиры погулять. Один из них отправился в магазин, где пояснил, что пришёл за продуктами, так как дома еды нет, а они голодны. Правда, денег у него не оказалось. Бдительный персонал магазина вызвал полицию.

Маму нашли быстро, но детей ей не отдали — она была не в состоянии их принять. Ребят отправили Центр помощи детям № 1, а домой матери разрешили их забрать, когда она протрезвела, купила продукты и убрала жильё.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.06.2021, 22:57
Любарский высказался о гибели подростков на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 16:33
Погибшая на озере в Карелии семья приехала в деревню к родственникам порыбачить
11.06.2021, 22:14
В Петрозаводске спасатели нашли тела утонувших в Онежском озере подростков (ВИДЕО)
12.06.2021, 13:42
Стали известны подробности трагедии на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 10:26
Очевидец рассказал, что происходило на берегу Онежского озера в Петрозаводске, где утонули трое подростков
12.06.2021, 09:27
Глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом

Аналитика

Сегодня 12:02
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус не дремлет!
В последнее время поступают тревожные новости о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе в Карелии.
Владимир Кванин, партия «Новые люди»: «Экологически чистая Карелия — это наша цель»
Сегодня 12:00
Зюганов: «Главная цель - отобрать голоса у нас» 5
17.06.2021 09:56
У озера 2
15.06.2021 16:13
ПМЭФ-2021: инвесторы выбирают Карелию
15.06.2021 16:00
Вся аналитика

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»