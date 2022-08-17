В Карелии двое любителей выпить за чужой счет стали фигурантами уголовных дел

Двое жителей Сегежи незаконно воспользовались чужими банковскими картами и попали под уголовную статью, сообщили в МВД Карелии.

Фигурантом одного из уголовных дел является 32-летний житель Сегежи. Он обвиняется в краже денег с банковской карты. В один из дней мужчина находился у знакомого. Когда закончился алкоголь, хозяин попросил его сходить в магазин и доверил свою банковскую карту. По версии следствия, гость вернулся со спиртным и продуктами, но банковскую карту не вернул. Впоследствии выяснилось, что он распорядился ею по своему усмотрению, потратив более 2 тысяч рублей.

Поводом для возбуждения второго уголовного дела по аналогичной статье послужило заявление 26-летнего горожанина. Он сообщил, что потерял свою банковскую карту, а затем узнал, что ею кто-то активно пользуется. На телефон поступило несколько смс-сообщений о покупках в различных торговых точках. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 53-летний сегежанин. В ходе следствия мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Он рассказал, что чужую банковскую карту нашёл на улице, купил алкоголь и закуску, а затем избавился от карты. Сумма ущерба, причиненного его действиями, составила 3 тысячи рублей.

В настоящее время уголовные дела с обвинительными заключениями направлены в прокуратуру. Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.