В Карелии двое мужчин отправятся в колонию за групповое изнасилование

Мужчины осуждены за изнасилование женщины, которое они совершили, находясь в нетрезвом состоянии.

Мужчины 34 и 35 лет признаны виновными по обвинению в изнасиловании, совершенном группой лиц. Об этом информирует Следком Карелии. Одному подсудимому, который уже имел судимость, по совокупности приговоров назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы; другому подсудимому — в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание им предстоит в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

В октябре 2019 года подсудимые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире применили насилие к женщине и совершили изнасилование. Во время следствия подсудимые находились под стражей.

Ранее сообщалось, что в Карелии 46-летний мужчина пытался изнасиловать беспомощную пенсионерку.