12:45, 23 Января 2019
В Карелии экс-главу администрации поселения оштрафовали за заключение контрактов без конкурса
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Бывший глава администрации Ледмозерского сельского поселения заключил 29 однотипных контрактов, сообщили в прокуратуре Карелии.
В рамках проекта бывший глава администрации Ледмозерского сельского поселения в 2018 году заключил 35 контрактов на выполнение различного вида работ в сфере благоустройства, из которых 29 – однотипные контракты на изготовление дорожного покрытия из тротуарной плитки.
УФАС по Карелии назначил бывшему должностному лицу штраф в размере 25 тысяч рублей за заключение муниципальных контрактов без конкурса.
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