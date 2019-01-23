В Карелии экс-главу администрации поселения оштрафовали за заключение контрактов без конкурса

Бывший глава администрации Ледмозерского сельского поселения заключил 29 однотипных контрактов, сообщили в прокуратуре Карелии.

В рамках проекта бывший глава администрации Ледмозерского сельского поселения в 2018 году заключил 35 контрактов на выполнение различного вида работ в сфере благоустройства, из которых 29 – однотипные контракты на изготовление дорожного покрытия из тротуарной плитки.

УФАС по Карелии назначил бывшему должностному лицу штраф в размере 25 тысяч рублей за заключение муниципальных контрактов без конкурса.