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В Карелии эндокринологи республиканской больницы возвращаются к плановой работе после пандемии

Новости. Общество
11:26, 17 Февраля 2021
фото: Коронавирус. Оперштаб Карелии / ВК
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С весны в плановом режиме начнет работу эндокринологическое отделение в республиканской больнице.

С 1 марта в плановом режиме начинает работать эндокринологическое отделение в республиканской больнице им. В. А. Баранова. Соответствующее поручение дал глава Карелии Артур Парфенчиков. Об этом информирует оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом.

В ближайшее время ковидные койки в эндокринологическом отделении больницы будут перепрофилированы обратно для плановой госпитализации пациентов с сахарным диабетом, патологиями щитовидной железы, надпочечников и так далее.

Как сообщает оперштаб, снижение заболеваемости коронавирусом и вакцинация позволяют поэтапно возвращать медучреждения к оказанию плановой помощи.

Ранее были приняты решения вернуть для плановой медпомощи койки в Лоухской ЦРБ, республиканском противотуберкулезном диспансере, республиканском наркологическом диспансере. В Пряжинской ЦРБ часть ковидных коек перепрофилирована под реабилитацию. В республиканской инфекционной больнице также уменьшается количество ковидных коек.

Сообщается, что при этом тяжелых пациентов с коронавирусом, а также больных из групп риска будут по-прежнему госпитализировать в монопрофильный центр для лечения COVID-19 на базе госпиталя для ветеранов войн. 

Ранее сообщалось, что закрытый из-за пандемии Верховный суд Карелии откроют для журналистов.

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