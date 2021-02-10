Закрытый из-за пандемии Верховный суд Карелии откроют для журналистов

На заседания Верховного суда республики будут пускать представителей прессы: раньше доступ в суд был закрыт из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Союз журналистов Карелии.

"Верховный суд республики снял некоторые ограничения, введенные почти год назад из-за пандемии коронавируса. Как сообщили в ВС РК, на заседания будут пускать журналистов", - говорится в заявлении Союза.

При этом в суде по-прежнему действуют усиленные меры безопасности, поэтому о визите сотрудников СМИ представителям редакций придется договариваться заранее.