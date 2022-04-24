В Карелии энергодиспетчер умер на работе

В ситуации разбиралась Госинспекция труда в Карелии.
Государственная инспекция труда в Карелии завершила проведение несчастного случая со смертельным исходом с работником Кемской дистанции электроснабжения подразделения «Трансэнерго» - филиала ОАО «Российские железные дороги».
Так, 1 марта энергодиспетчер Кемской дистанции электроснабжения подразделения «Трансэнерго» скончался на рабочем месте.
Причинами несчастного случая, как установила проверка, явилось общее заболевание.
По результатам расследования, данный несчастный случай квалифицирован как несвязанный с производством.
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