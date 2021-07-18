В Карелии эвакуатор забрал «железного коня» у пьяного скутериста

Госавтоинспекторы поймали пьяного скутериста и водителя иномарки, также севшего за руль в нетрезвом виде.

В воскресенье, 18 июля, в селе Кончезеро Кондопожского района инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем «Nissan Almera» нетрезвого водителя 1954 года рождения. Об этом сообщает ГИБДД.

Мужчина был проверен с помощью алкотестера, показания которого составили — 1.02 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав. Решение вынесет суд.

Также решения суда ожидает 50-летний водитель скутера — за вождение в пьяном виде и без права управления транспортными средствами. Нарушителя ожидает административный арест на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, рассказали в ГИБДД.

Транспортные средства пьяных нарушителей помещены на специализированную стоянку.

Ранее сообщалось, что потасовка после дорожной аварии произошла в Петрозаводске.