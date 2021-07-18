Потасовка после дорожной аварии произошла в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии ДТП на дороге закончилось потасовкой.
В Петрозаводске 19 июля в 02-50 произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей на улице Шотмана, в районе пересечения с улицей Краснофлотская. Об этом информирует сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Авария произошла, когда один из участников происшествия, остановившись на перекрёстке, стал сдавать задним ходом. В это же время второй участник ДТП двигался прямо.
От касательного столкновения двигающийся в прямом направлении автомобиль отбросило на угол перекрёстка и светофор.
Сразу же после ДТП между участниками дорожного происшествия произошла потасовка.
Видеокамера компании «Ситилинк» запечатлела происходящее.
Ранее сообщалось, что в Карелии водитель вылетел с трассы и травмировался.
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