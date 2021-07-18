Потасовка после дорожной аварии произошла в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии ДТП на дороге закончилось потасовкой.

В Петрозаводске 19 июля в 02-50 произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей на улице Шотмана, в районе пересечения с улицей Краснофлотская. Об этом информирует сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Авария произошла, когда один из участников происшествия, остановившись на перекрёстке, стал сдавать задним ходом. В это же время второй участник ДТП двигался прямо.

От касательного столкновения двигающийся в прямом направлении автомобиль отбросило на угол перекрёстка и светофор.

Сразу же после ДТП между участниками дорожного происшествия произошла потасовка.

Видеокамера компании «Ситилинк» запечатлела происходящее.

Ранее сообщалось, что в Карелии водитель вылетел с трассы и травмировался.