В Карелии водитель вылетел с трассы и травмировался

Авария, в результате которой получил травмы 27-летний водитель, произошла на трассе «Кола».

ДТП произошло 18 июля, в воскресенье, в Сегежском районе, на 679 км. федеральной автодороги «Кола». Об этом сообщает Госавтоинспекция.

В 21:00 водитель автомобиля «LADA Granta» не справился с управлением и съехал с дороги в левый по ходу движения кювет, где опрокинулся. В результате ДТП пострадал 27-летний водитель.

Ранее сообщалось, что жительница Мурманской области пострадала в ДТП на трассе в Карелии.