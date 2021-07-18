Жительница Мурманской области пострадала в ДТП на трассе в Карелии

В результате аварии, произошедшей на трассе «Кола» в Карелии, пострадала женщина.

ДТП произошло в воскресенье, 18 июля, в Кондопожском районе, на 478 км. +150 м. федеральной автодороги «Кола». Об этом сообщает ГИБДД.

В 21:00 водитель автомобиля «Škoda» при выезде со второстепенной дороги не уступил преимущество в движении автомобилю «Mitsubishi», совершив с ним боковое столкновение.

От удара «Mitsubishi» съехал в кювет. В результате происшествия пострадала пассажирка «Mitsubishi» — 33-летняя жительница Мурманской области.

Ранее сообщалось, что велосипедист врезался в автомобиль на перекрестке в Петрозаводске.