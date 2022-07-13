В Карелии фермер дарит клубнику юным пациентам детской больницы

Глава крестьянского фермерского хозяйства Вячеслав Бугаев привозит клубнику в Детскую Республиканскую больницу, чтобы поднять настроение юным пациентам.

В меню Детской Республиканской больницы им. И. Н. Григовича появились пироги с клубникой, которую привез детям фермер Вячеслав Бугаев. Об этом информирует паблик медучреждения.

Сообщается, что глава крестьянского фермерского хозяйства раз в неделю привозит в больницу спелые ягоды, чтобы порадовать детей, которые находятся в отделениях стационара.

«Не всем детям можно есть свежую клубнику, поэтому сотрудники ООО „Каудаль“ с удовольствием испекли ребятам ягодные ватрушки. И пациентам, и родителям угощение очень нравится, оно не только поднимает настроение и скрашивает больничные будни, но и является дополнительным источником ценных питательных веществ», — говорится в сообщении детской больницы.

Ранее сообщалось, как асфальт с запахом клубники положили в Санкт-Петербурге.