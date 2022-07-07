В Карелии фермеры боятся связываться с Минсельхозом после возбуждения «дела Шалак»

Фермеры в Карелии напуганы и отказываются брать деньги у государства после возбуждения резонансного уголовного дела Ираиды Шалак, которую обвиняют в мошенничестве с грантами.

Громкое дело Ираиды Шалак взбудоражило фермерское сообщество. Некоторые его представители решили впредь не связываться с господдержкой из-за страха перед силовым аппаратом. Как известно, фермера Шалак задерживали с участием спецназа, затем она была заключена под стражу, однако потом освобождена из СИЗО. Кроме того, фермеры Олонецкого района Карелии рассказывали о давлении следователей после ареста Ираиды Шалак. В итоге представители сельхозпредприятий решили, что без государственных денег жить им, вероятно, будет спокойнее и безопаснее.

«И глава, и министр просят Ираиду Вяйновну, и весь кооператив, и всех фермеров продолжать участвовать в мерах поддержки по нашей линии. Потому что кооперативу тяжело без господдержки. Но люди боятся прийти к нам за поддержкой в связи с настоящим уголовным делом», — рассказала представитель правительства Карелии, сотрудница регионального Минсельхоза Мария Першина.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».