Фойе здания правительства Карелии отделают венецианской штукатуркой за 6,8 млн рублей

На сайте госзакупок опубликована информация о поиске подрядчика для выполнения работ по ремонту вестибюля и холлов административного здания на проспекте Ленина,19 в Петрозаводске.

Госзаказчиком работ выступает управление делами правительства республики Карелия.

Максимальная цена контракта на выполнение работ по ремонту вестибюля и холлов в здании на проспекте Ленина, 19 в карельской столице составляет 6 млн 897 тыс. рублей. Источник финансирования - бюджет Карелии.

Работы должны пройти в вестибюле, холле первого и второго этажей, в коридорах первого и второго этажей, а также на лестнице. Кроме этого, в здании должна пройти реставрация мраморных полов и колонн.

В технической документации отмечено, что в контракте имеются особые условия. В частности, отдельно указан тип отделки стен - "венецианская штукатурка". Так, в приложенной таблице предложения участника закупки значится: венецианская штукатурка "Марморино" или эквивалент.

Также предполагается, что процесс ремонта будет идти в здании действующего учреждения, поэтому подрядчику придется ежедневно оговаривать с заказчиком трудовой режим. Работы должны производиться при необходимости в ночное время и в выходные дни. Кроме того, в техзадании отдельно прописаны операции по реставрации мрамора в здании.

Подрядчик обязан завершить работы до 29 ноября.