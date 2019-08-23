Подписаться
Новости. Общество
12:26, 23 Августа 2019
фото: Карты Google

Фойе здания правительства Карелии отделают венецианской штукатуркой за 6,8 млн рублей

Загрузка...

На сайте госзакупок опубликована информация о поиске подрядчика для выполнения работ по ремонту вестибюля и холлов административного здания на проспекте Ленина,19 в Петрозаводске.

Госзаказчиком работ выступает управление делами правительства республики Карелия.

Максимальная цена контракта на выполнение работ по ремонту вестибюля и холлов в здании на проспекте Ленина, 19 в карельской столице составляет 6 млн 897 тыс. рублей. Источник финансирования - бюджет Карелии.

Работы должны пройти в вестибюле, холле первого и второго этажей, в коридорах первого и второго этажей, а также на лестнице. Кроме этого, в здании должна пройти реставрация мраморных полов и колонн.

В технической документации отмечено, что в контракте имеются особые условия. В частности, отдельно указан тип отделки стен - "венецианская штукатурка". Так, в приложенной таблице предложения участника закупки значится: венецианская штукатурка "Марморино" или эквивалент.

Также предполагается, что процесс ремонта будет идти в здании действующего учреждения, поэтому подрядчику придется ежедневно оговаривать с заказчиком трудовой режим. Работы должны производиться при необходимости в ночное время и в выходные дни. Кроме того, в техзадании отдельно прописаны операции по реставрации мрамора в здании.

Подрядчик обязан завершить работы до 29 ноября.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
йошкин кот
2019-08-23 13:45:59
так-так, а где же поддержка местного производителя?! эквивалент штукатурки "Пудожская грязь" или "Лоухская тина" не пойдет?!
User
2019-08-23 12:52:11
Ухи объелись?! Какая еще веницианская штукатурка, когда велено импортозамещаться? Пусть "Волмой" штукатурят! Нечего средства налогоплательщиков разбазаривать.
zanoza
2019-08-23 12:32:05
А унитазы наверное будут золотыми :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.08.2019, 19:10
Вера Брежнева произвела фурор дерзкой фотографией в трусиках
18.08.2019, 20:40
Ксения Собчак потроллила поклонников провокационным фото
18.08.2019, 09:20
ВИДЕО: В Петрозаводске молодой человек прошел по пешеходному переходу сквозь машину
22.08.2019, 10:46
Лопатка не для соседа
22.08.2019, 15:26
"Деревья, трава и мох сожжены без огня" - жители Карелии заявили о радиационной угрозе
20.08.2019, 16:00
Два человека разбились на катере, врезавшемся в камни под Петрозаводском

Аналитика

22.08.2019 15:22
Тема недели
"Даже мухоморы не растут" – добралась ли радиация до Карелии? 6
Жители севера Карелии утверждают, что до них добралась радиация после взрыва в районе Белого моря. Так ли это?
Виталий Скопин: "Ненаучная реставрация – это уничтожение памятника" 1
22.08.2019 15:05
Лопатка не для соседа 12
22.08.2019 10:46
"Переписывать историю нехорошо"
20.08.2019 12:05
У людей денег нет и не будет 4
19.08.2019 14:09
Вся аналитика

Чтиво

22.08.2019 14:35
Без политики
Адреналин в крови
Арещенко Дарья Сергеевна – врач-диагност офтальмологического центра Карелии, которая приехала в Петрозаводск из Белоруссии, чтобы разгадать загадки жителей Карелии.
Врач-рукодельница
19.08.2019 11:20
Неплохое место для "Птз-Карьер-Симфония" 7
15.08.2019 09:30
Новое исследование: Антитела к ХГЧ
14.08.2019 09:34
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
Сегодня 11:20
все фото и видео

Опрос

Нужно ли ограничить использование мобильников учениками в школах?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»