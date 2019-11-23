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Новости. Происшествия
11:55, 23 Ноября 2019
фото: ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА! / ВК

В Карелии фура столкнулась с легковушкой и перекрыла дорогу (ФОТО, ВИДЕО)

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В Лахденпохье произошло ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля.

Авария произошла в пятницу вечером в Лахденпохье рядом с местным кафе "За спичками". Фото и видео с места ДТП размещены в паблике "Лахденпохья - навсегда!".

"Фура не поднялась под горку, стала спускаться. Навстречу шла Лада Гранта, ее зажало. Пострадавших сильно нет, со стороны СПб копится большая пробка, предположительно, уже до вокзала", - сообщали очевидцы.

Затем фуру оттащили с места ДТП, движение было восстановлено.

Как сообщили в Госавтоинспекции, пострадавших в происшествии нет.

Ранее сообщалось о том, как фура "улетела" в кювет на трассе в Карелии.

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