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В Карелии горе-отец поработает на государство

Новости. Криминал
15:08, 19 Июня 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин
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Житель Лоухского района накопил долги по алиментам и ответил за это перед судом, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что после развода с бывшей супругой 38-летний мужчина финансово не помогал ребенку.

Решением суда с него взысканы алименты в размере одной четвертой всех видов доходов ежемесячно.

От исполнения данной обязанности обвиняемый уклонился. Долг по алиментам превысил 200 тысяч рублей.

Суд назначил нарушителю наказание в виде исправительных работ на полгода с удержанием 5% заработка в доход государства.

Ранее в Карелии нерадивый отец, оставшийся без руля, подал в суд на приставов.

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Комментарии

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елпидифор
2020-06-19 16:26:03
Я полагаю, что государство тут даже на пять процентов не должно рассчитывать.
кир
2020-06-19 15:10:33
Ну, вы даёте! А пить водку на что? :)
Гость
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