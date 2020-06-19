В Карелии горе-отец поработает на государство

Житель Лоухского района накопил долги по алиментам и ответил за это перед судом, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что после развода с бывшей супругой 38-летний мужчина финансово не помогал ребенку.

Решением суда с него взысканы алименты в размере одной четвертой всех видов доходов ежемесячно.

От исполнения данной обязанности обвиняемый уклонился. Долг по алиментам превысил 200 тысяч рублей.

Суд назначил нарушителю наказание в виде исправительных работ на полгода с удержанием 5% заработка в доход государства.

Ранее в Карелии нерадивый отец, оставшийся без руля, подал в суд на приставов.