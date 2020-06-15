В Карелии нерадивый отец, оставшийся без руля, подал в суд на приставов

Житель Олонецкого района накопил долги по алиментам, сообщили в Управлении судебных приставов.

Мужчина задолжал на содержание несовершеннолетнего ребенка 100 тысяч рублей.

Судебные приставы временно оставили должника без водительских прав – ограничили в праве управления.

Недовольный таким исходом житель района обратился в суд и сообщил, что автомобиль ему нужен для того, чтобы ежедневно добираться до работы.

Выяснилось, что работодатель организовал ежедневную доставку сотрудников к месту работы и обратно.

В связи с этим суд встал на сторону судебного пристава.

А мужчина, желая ездить за рулем, погасил долг.

Ранее "застрявших" в спецприемнике Петрозаводска должников оставили без средств связи.