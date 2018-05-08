В Карелии горит леспромхоз, где ребенка насмерть придавило бревнами

В поселке Лендеры Муезерского района на территории леспромхоза произошел пожар. МЧС борются с огнем уже несколько часов.

Как сообщили в МЧС Карелии сегодня утром, 8 мая в 10.40 произошел пожар на территории промышленной зоны лесозаготовки по адресу: Муезерский район, поселок Лендеры.

"Столице на Онего" жители поселка сказали, что лесопилка горит до сих пор (звонили в 14.00 - ред.).

"Пожар вспыхнул не совсем в том месте, где погиб 10-летний ребенок, но на территории этого леспромхоза", - сказала жительница поселка Лендеры.

Напомним, что 6 мая 10-летний мальчик с двями своиими друзьями-сверстниками гулял на улице в поселке Лендеры Муезерского района. Во время прогулки ребята забрались на штабель из бревен, которые обвалились.

В результате один ребенок погиб, второй получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение, а третий отделался испугом.

По словам местных жителей, играли дети на территории Лендерского леспромхоза, которая не огорожена.

По факту гибели ребенка Следком Карелии проводит проверку.