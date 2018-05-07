Стали известны подробности трагедии в Карелии, где под бревнами погиб 10-летний ребенок

Местные жители поселка Лендеры Муезерского района рассказали, что на месте трагедии, где ребенка насмерть придавило бревнами, было трое детей.

Ранее Следком сообщил, что 6 мая 10-летний мальчик гулял на улице в поселке Лендеры Муезерского района. Во время прогулки ребенок забрался на штабель из бревен, которые обвалились и придавили его. От полученных телесных повреждений мальчик скончался.

Как рассказали "Столице на Онего" жители поселка Лендеры, в день трагедии трое 10-летних ребят пошли играть на территорию Лендерского леспромхоза, которая не огорожена.

Ребята залезли на штабеля бревен. Бревна покатились. В результате один мальчик погиб, второй получил ссадины и ушибы, а третий отделался испугом.

"Фельдшер осмотрел ребенка, обработал ссадины и отпустил мальчика домой", - подтвердили информацию в Минздраве Карелии.

На месте происшествия работают следователи, проводятся следственные действия, направленные на детальное изучение всех обстоятельств происшедшего.