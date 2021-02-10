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В Карелии госавтоинспекторы предупредили пешеходов о сливающихся с ландшафтом машинах

Новости. Общество
16:11, 11 Февраля 2021
фото: Столица на Онего
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Госавтоинспекция республики предупредила пешеходов, что в условиях снегопада и метели некоторые машины становятся практически незаметными.

Инспекторы сообщили, что в снегопад и метель видимость на дороге ухудшается до нескольких десятков метров. ГИБДД просит горожан быть аккуратными.

"Пешеходы, не спешите переходить дорогу, обязательно дождитесь полной остановки автомобиля. Из-за ограниченного обзора водитель может не заметить вас, а резкое торможение может привести к заносу автомобиля и создать аварийную ситуацию. Помните, что в снегопад машины светлых цветов – белые, серебристые, светло-серые, бежевые – сливаются с окружающим ландшафтом и становятся менее заметными", - заявили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что Петрозаводск встал в одной большой пробке из-за снегопада.

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