В Карелии госавтоинспекторы предупредили пешеходов о сливающихся с ландшафтом машинах

Госавтоинспекция республики предупредила пешеходов, что в условиях снегопада и метели некоторые машины становятся практически незаметными.

Инспекторы сообщили, что в снегопад и метель видимость на дороге ухудшается до нескольких десятков метров. ГИБДД просит горожан быть аккуратными.

"Пешеходы, не спешите переходить дорогу, обязательно дождитесь полной остановки автомобиля. Из-за ограниченного обзора водитель может не заметить вас, а резкое торможение может привести к заносу автомобиля и создать аварийную ситуацию. Помните, что в снегопад машины светлых цветов – белые, серебристые, светло-серые, бежевые – сливаются с окружающим ландшафтом и становятся менее заметными", - заявили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что Петрозаводск встал в одной большой пробке из-за снегопада.