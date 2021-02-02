Петрозаводск встал в одной большой пробке из-за снегопада (ФОТО)

Снегопад ухудшил дорожную обстановку на улицах столицы Карелии.
Как сообщают читатели "Столицы на Онего", в настоящее время ситуация на городских магистралях сложная – автомобилисты стоят в огромных пробках. Улицы завалены снегом.
В Госавтоинспекции Петрозаводска предупреждают автомобилистов о том, что из-за снегопада видимость ограничена.
"Выбирайте скорость с учетом погодных условий! Пешеходов просим убеждаться в безопасности перехода! Будьте внимательны!" – говорится в сообщении ГИБДД города.
Ранее сообщалось, сильные морозы возвращаются в Карелию.
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