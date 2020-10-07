В Карелии госкомиссия приняла реставрацию Преображенской церкви на острове Кижи

Государственная комиссия приняла реставрацию Преображенской церкви Ансамбля Кижского погоста, который входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом заявила журналистам в Петрозаводске заместитель министра культуры России Алла Манилова. По её словам, реставрация была сложнейшей, а Кижи являются восьмым чудом света.



Однако замминистра культуры РФ затруднилась назвать дату открытия уникального памятника из-за сложной эпидемической ситуации с коронавирусом.

"Как только это станет возможным назначить такую дату, она будет назначаться и согласовываться со всеми высокими руководителями, которых мы будем ждать на открытие, и со Святейшим Патриархом, - сказала Манилова. - Событие грандиозное, сорок лет не было службы. Самое главное - государственная комиссия приняла этот объект после реставрации".

До этого комиссия территориального управления министерства культуры России уже побывала на острове Кижи, но отказалась подписывать акт приемки работ. Комиссию заинтересовал отчет не только о завершающем этапе реставрации 2018-2019 годов, но и о том, что происходило с Преображенской церковью за последние полвека. Музею пришлось поднимать документы двадцати- и тридцатилетней давности.

Памятник деревянной архитектуры Карелии – Преображенская церковь Кижского погоста – остается закрытым для посетителей более сорока лет. Реставрация уникального 22-главого храма началась в 2009 году, ее стоимость оценивается в полмиллиарда рублей, которые были выделены из федерального бюджета. В ходе работ карельским реставраторам удалось устранить серьезные деформации многотонной деревянной конструкции церкви, возведенной в XVIII столетии, и это позволило убрать металлический каркас, который на протяжении десятилетий поддерживал памятник.