890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Легковушка" сбила 11-летнего мальчика, перебегавшего "зебру" в Петрозаводске (ВИДЕО) 3
07.10.2020 15:57
За сутки в Карелии один человек умер от коронавируса и более 70 заразились
Сегодня 09:01
В Петрозаводске противники уплотнительной застройки Старой Кукковки выиграли суд 7
07.10.2020 15:28
Российская ведущая рассказала, что герои современного телевидения - ненастоящие
07.10.2020 21:30
"Чувство попранной справедливости повело нас в бой" 2
07.10.2020 15:17

В Карелии госкомиссия приняла реставрацию Преображенской церкви на острове Кижи

Новости. Общество
11:25, 08 Октября 2020
фото: ©Игорь Георгиевский
Загрузка...

Государственная комиссия приняла реставрацию Преображенской церкви Ансамбля Кижского погоста, который входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом заявила журналистам в Петрозаводске заместитель министра культуры России Алла Манилова. По её словам, реставрация была сложнейшей, а Кижи являются восьмым чудом света.

Однако замминистра культуры РФ затруднилась назвать дату открытия уникального памятника из-за сложной эпидемической ситуации с коронавирусом.

"Как только это станет возможным назначить такую дату, она будет назначаться и согласовываться со всеми высокими руководителями, которых мы будем ждать на открытие, и со Святейшим Патриархом, - сказала Манилова. - Событие грандиозное, сорок лет не было службы. Самое главное - государственная комиссия приняла этот объект после реставрации".

До этого комиссия территориального управления министерства культуры России уже побывала на острове Кижи, но отказалась подписывать акт приемки работ. Комиссию заинтересовал отчет не только о завершающем этапе реставрации 2018-2019 годов, но и о том, что происходило с Преображенской церковью за последние полвека. Музею пришлось поднимать документы двадцати- и тридцатилетней давности.

Памятник деревянной архитектуры Карелии – Преображенская церковь Кижского погоста – остается закрытым для посетителей более сорока лет. Реставрация уникального 22-главого храма началась в 2009 году, ее стоимость оценивается в полмиллиарда рублей, которые были выделены из федерального бюджета. В ходе работ карельским реставраторам удалось устранить серьезные деформации многотонной деревянной конструкции церкви, возведенной в XVIII столетии, и это позволило убрать металлический каркас, который на протяжении десятилетий поддерживал памятник.   

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.10.2020, 19:40
Школьная учительница решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
04.10.2020, 13:15
Один из двух детей, сбитых в центре Петрозаводска, находится в реанимации
04.10.2020, 12:01
Водитель сбил выбежавших на дорогу детей в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
05.10.2020, 13:13
Отремонтированные тротуары в Петрозаводске превратились в реки (ФОТО)
01.10.2020, 10:35
В Петрозаводске открыли стелу воинской славы с грамматическими ошибками на барельефах
05.10.2020, 07:15
Жители Петрозаводска возмущены масштабом разрушений в процессе благоустройства города

Чтиво

07.10.2020 11:05
Кофе со сливками
"У меня не было никаких эмоций, кроме желания помочь" 6
Вице-премьер по экономике Дмитрий Родионов стал гостем рубрики "Кофе со сливками".
"Калитки Северо-Запада" пришлись в Карелии не по вкусу 2
06.10.2020 10:19
"Это было великое закрытие!" 13
02.10.2020 12:50
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»