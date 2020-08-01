В Карелии госпитализировали инвалида с COVID-19

Коронавирусную инфекцию обнаружили у 63-летнего инвалида I группы из Костомукши.

Как сообщается в паблике межрайонной больницы, сегодня было выявлено два случая коронавирусной инфекции у жителей Костомукши.



В тяжелом состоянии в инфекционное отделение госпитализировали 63-летнего мужчину. По данным компьютерной томографии, у пенсионера ковидная пневмония.



Также COVID-19 обнаружили у 54-летнего мужчины.



"Обследован по поводу ОРВИ, в мазке выявлена РНК коронавируса. Течение заболевания легкое. Лечение амбулаторное", – отметили в паблике.

Напомним, по состоянию на 2 августа в Карелии зарегистрировано 2375 случаев коронавируса. 17 пациентов умерли.