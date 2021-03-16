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В Карелии госпитализировано 519 больных коронавирусом, 57 из которых в тяжелом состоянии

Новости. Общество
09:50, 17 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Владимир Смирнов
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В ковид-центрах республики врачи продолжают бороться за жизнь семи крайне тяжелых пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ.

По данным на 17 марта, в стационарах находятся 519 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 455 - в состоянии средней тяжести, 57 тяжелобольной и 7 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 2 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом пишет министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Доля свободных коек для лечения ковидных пациентов в Карелии составляет 15,4 процента. Сутками ранее этот показатель был на уровне 16,2 процента.

Напомним, за минувшие сутки подтверждено три смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии в Карелии инфицировано 42695 человек, выздоровели 39089 пациентов, умерли 350 человек.

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