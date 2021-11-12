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В Карелии гостиницам раздадут «звезды»

Новости. Общество
14:09, 16 Ноября 2021
фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

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В республике начался прием заявок на сертификацию гостиниц на звёздность

Центр «Мой бизнес» Республики Карелия начал приём заявок от участников туристического территориального кластера на сертификацию мест размещения на звёздность. Об этом информирует Минэк региона.

Сотрудники Центра кластерного развития проведут приём заявок с 15 по 23 ноября по адресу: Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 11, офис 19. 

Ранее сообщалось, что власти Карелии передали инвестору землю под строительство гостиницы на площади Кирова в Петрозаводске.

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