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Власти Карелии передали инвестору землю под строительство гостиницы на площади Кирова в Петрозаводске

Новости. Экономика
09:58, 02 Ноября 2021
фото: © Goggle.Map

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На главной площади карельской столицы планируется возвести архитектурно-гостиничный комплекс «Петровская Слобода» в стиле эпохи XVIII-XIX веков.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о передаче без торгов земельного участка площадью более 3 тысяч квадратных метров на площади Кирова в Петрозаводске под строительство архитектурно-гостиничного комплекса. Инвестором проекта выступила петрозаводская компания «Вест».

Как следует из губернаторского распоряжения, на главной площади карельской столицы планируется возвести архитектурно-гостиничный комплекс «Петровская Слобода» в стиле эпохи XVIII-XIX веков. Ранее проект получил поддержку Градостроительного совета Петрозаводска и Научно-экспертного совета по историко-культурному наследию Карелии.

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Комментарии

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Эндшпиль
2021-11-02 10:13:24
Разве можно без торгов?
demari
2021-11-02 10:08:33
Сразу видно коррупцию . Не много ли Губер берет....на себя. Понятно. Что он временщик и скоро свалит. Но зачем , после себя оставлять Руины?
интелехтуал
2021-11-02 10:08:26
Шах и мат вечнонедовольным нытикам
Гость
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