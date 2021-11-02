Власти Карелии передали инвестору землю под строительство гостиницы на площади Кирова в Петрозаводске

На главной площади карельской столицы планируется возвести архитектурно-гостиничный комплекс «Петровская Слобода» в стиле эпохи XVIII-XIX веков.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о передаче без торгов земельного участка площадью более 3 тысяч квадратных метров на площади Кирова в Петрозаводске под строительство архитектурно-гостиничного комплекса. Инвестором проекта выступила петрозаводская компания «Вест».

Как следует из губернаторского распоряжения, на главной площади карельской столицы планируется возвести архитектурно-гостиничный комплекс «Петровская Слобода» в стиле эпохи XVIII-XIX веков. Ранее проект получил поддержку Градостроительного совета Петрозаводска и Научно-экспертного совета по историко-культурному наследию Карелии.