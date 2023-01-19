В Карелии готовы «Во славу Отечества» выплатить по 150 тысяч рублей

Минкультуры Карелии объявило конкурс на соискание литературной премии главы республики Карелия им. Г. Державина «Во славу Отечества».

Как сообщили в Министерстве культуры республики, с 1 марта начинается прием документов на соискание литературной премии главы Карелии имени Г. Р. Державина «Во славу Отечества». Конкурс объявлен по следующим номинациям:

— поэзия — за стихи и поэмы, отражающие вопросы человеческой жизни и пропагандирующие духовно-нравственные человеческие ценности;

— проза — за высокохудожественные произведения в жанре художественной и документальной прозы, затрагивающие общественно значимые проблемы;

— литературоведение — за литературоведческие работы, утверждающие и развивающие эстетические и этические традиции литературы;

— литература для детей и юношества — за высокохудожественные произведения, пропагандирующие духовные и нравственные ценности в поэзии и прозе, направленные на этическое и культурно-эстетическое воспитание детей и юношества.

Размер премии составляет 150 тысяч рублей в каждой номинации. Документы на соискание премии будет редакция журнала «Север».

Напомним, в прошлом году новый литературный конкурс главы Карелии «Во славу Отечества», лауреатам которого выплатили по 150 тысяч рублей, вызвал серьезную полемику в писательском сообществе.