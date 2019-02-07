В Карелии хотят приватизировать дом с жильцами

Министерство имущественных и земельных отношений Карелии планирует исключить из программы приватизации объекты недвижимости, которые запрещено приватизировать по закону или они давно разрушены.

Об этом глава министерства Сергей Щебекин сообщил сегодня на заседании правительства, где обсуждались изменения в плане приватизации государственного имущества на 2019 год.

Он высказал недоумение по поводу включения в программу приватизации жилого дома в поселке Шуйская Чупа. Там проживают официально зарегистрированные жильцы.

"Не знаю, как он в предыдущие годы попал в программу приватизации… Вместе с жителям кому и как будем его продавать?", – сказал министр.

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