В Карелии хотят сократить очереди за бесплатной древесиной для строительства

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Вступившие в силу в Карелии новые нормативы выделения населению бесплатной древесины для строительства позволят увеличить число получателей лесных ресурсов.
Об этом говорится в комментарии министерства природных ресурсов и экологии Карелии к поправкам в законе "О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд".
Бесплатную древесину теперь можно получить только для строительства, ремонта и заготовки дров. Прекращено выделение лесных ресурсов целях реконструкции, капитального ремонта жилых домов.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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