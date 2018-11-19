В Карелии хотят создать Центр поддержки инновационных компаний

Региональный центр нормативно-технической поддержки компаний, внедряющих инновационные технологии, планируется создать в Карелии до конца 2018 года.

Деятельность регионального центра будет направлена на поддержку действующих и реализуемых в Карелии приоритетных проектов по созданию высокотехнологичных производств.

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